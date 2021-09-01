Детский омбудсмен Волынец рассказала, как защитить ребёнка от вредоносной информации в интернете

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, как защитить детей от вредоносной информации в интернете.
Детский омбудсмен Волынец рассказала, как защитить ребёнка от вредоносной информации в интернете
  • Pixabay

«Родители должны сделать всё, чтобы ребёнок был ограничен от разного рода опасности в сети. Потому что вопрос стоит не только о безопасной информации. Есть также много неприятных моментов, которые могут подстерегать детей, начиная от кибермошенничества и заканчивая игровой зависимостью», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, можно, например, ограничить доступ с устройств на запрещённые ресурсы, также есть опция ограничения экранного времени в гаджете.

Ещё одной мерой она назвала занятость детей во внеурочное время.

«Можно записать ребёнка в различные кружки и секции. Нужно дать ребёнку возможность развиваться в том, что ему интересно, в чём он может себя проявить», — пояснила омбудсмен.

Ранее главный психиатр Московской области Антон Масякин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что современные дети практически всё время проводят со смартфонами в руках, чем вызывают беспокойство родителей.

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