Автоэксперт Серов рассказал о перспективах электрического транспорта

Автоэксперт Дмитрий Серов рассказал о перспективах электрического транспорта.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что возможность оформления кредита на покупку электромобиля усилит желание россиян пересесть на такой транспорт.

«Почему нет, если нравятся электрические автомобили — идёшь и покупаешь. В этом случае кредит — хороший вариант, ведь качественные электрокары стоят от 3 млн рублей и выше. Хорошие процентные ставки банков будут побуждать россиян к покупке, это действительно будет работать на перспективу», — заявил эксперт.

По его словам, при условии развития инфраструктуры для подобного транспорта в России через 10—15 лет число автомобилей с электрическим и бензиновым двигателями сравняется.

«Пока, конечно, сложно в это поверить, работа предстоит колоссальная. Но потенциал есть, есть к чему стремиться, результат покажет нам время», — заключил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor высказался об экологичности электромобилей.