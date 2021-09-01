Автоэксперт Серов рассказал о перспективах электрического транспорта

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Автоэксперт Дмитрий Серов рассказал о перспективах электрического транспорта.
Автоэксперт Серов рассказал о перспективах электрического транспорта
  • Reuters

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что возможность оформления кредита на покупку электромобиля усилит желание россиян пересесть на такой транспорт.

«Почему нет, если нравятся электрические автомобили — идёшь и покупаешь. В этом случае кредит — хороший вариант, ведь качественные электрокары стоят от 3 млн рублей и выше. Хорошие процентные ставки банков будут побуждать россиян к покупке, это действительно будет работать на перспективу», — заявил эксперт.

По его словам, при условии развития инфраструктуры для подобного транспорта в России через 10—15 лет число автомобилей с электрическим и бензиновым двигателями сравняется.

«Пока, конечно, сложно в это поверить, работа предстоит колоссальная. Но потенциал есть, есть к чему стремиться, результат покажет нам время», — заключил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor высказался об экологичности электромобилей.

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