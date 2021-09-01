В Совете матерей заявили о важности обучения детей основам финансовой грамотности

Глава Совета матерей Татьяна Буцкая заявила о важности обучения детей основам финансовой грамотности.

«Как только ребёнок получает паспорт, у него появляется возможность взять кредитную карточку, а значит, и опасность набрать долгов. Старт жизни, к сожалению, может быть достаточно плачевным, если не понимать, как это всё работает. Поэтому, как только ребёнок начинает сталкиваться с деньгами, его надо учить считать их», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, детям стоит наглядно показать, что такое деньги на карте, например можно взять ребёнка к банкомату.

Как отметила Буцкая, многие дети считают, что средства на картах появляются сами по себе, поэтому не понимают их ценности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области появятся новые дисциплины, в том числе связанные с финансовой грамотностью и предпринимательством.