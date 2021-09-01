В Госдуме прокомментировали гаражную амнистию

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников прокомментировал гаражную амнистию.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что закон вступает в силу с 1 сентября.

«Кстати, гаражная амнистия будет касаться огромного количества наших граждан, у которых есть эти сооружения, которыми семья владеет достаточно давно, но для оформления права собственности которыми семье нужно было ходить по мукам», — сказал депутат.

По его словам, новый закон предусматривает довольно упрощённое оформление в собственность как самого гаража, так и земельного участка, чтобы можно было произвести отчуждение, передать по наследству, охранять свои права и т. д., передаёт kp.ru.

Закон вводит механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года. Новый режим будет действовать пять лет.