Эксперт рассказал о боевых возможностях новых подводных беспилотников

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Капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин прокомментировал сообщения о том, что в России проходят испытания беспилотных подводных аппаратов (БПА) для поиска и сопровождения субмарин противника.
Эксперт рассказал о боевых возможностях новых подводных беспилотников
  • © Пресс-служба Минобороны России
  • РИА Новости

«У нас принимаются на вооружение подводные лодки нового типа — «Борей-М» и «Ясень». Эти корабли потенциально способны запускать беспилотные подводные аппараты. Последние могут выполнять миссии разведки, вести наблюдение вокруг самой подлодки. Расширение возможностей подводного флота требует создания дополнительных средств вооружения. Вероятно, беспилотники будут решать эти задачи», — заявил эксперт в комментарии Nation News.

В июне ведущие российские оборонные предприятия представили широкий спектр перспективных и современных образцов техники на Международном военно-морском салоне, который прошёл в Санкт-Петербурге. Внимание зрителей привлекли новые торпеды УГСТ и МТТ, шельфовые и донные мины, беспилотная платформа поиска подводных целей «КиберБоат-330», гидроакустические станции обнаружения диверсионных сил противника и малогабаритное авиационное средство радиоэлектронной борьбы МСП-418К.

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