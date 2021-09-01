В Тамбовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

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В результате массового ДТП с участием автобуса в Мичуринском районе Тамбовской области пострадали восемь человек.
В Тамбовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

По информации УГИБДД, автомобильная авария произошла на 385-м километре автодороги Р22.

На трассе столкнулись Toyota Camry и Audi Q7, после чего они зацепили пассажирский рейсовый автобус Астрахань — Москва и легковой автомобиль ВАЗ-2114.

Семерым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Одну женщину пришлось госпитализировать. В данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту массового ДТП будет проведена проверка, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего.

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