В Тамбовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

В результате массового ДТП с участием автобуса в Мичуринском районе Тамбовской области пострадали восемь человек.

Об этом сообщает Nation News.

По информации УГИБДД, автомобильная авария произошла на 385-м километре автодороги Р22.

На трассе столкнулись Toyota Camry и Audi Q7, после чего они зацепили пассажирский рейсовый автобус Астрахань — Москва и легковой автомобиль ВАЗ-2114.

Семерым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Одну женщину пришлось госпитализировать. В данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту массового ДТП будет проведена проверка, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего.