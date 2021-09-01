Главком ВМФ поздравил нахимовцев в Калининграде с Днём знаний

В калининградском отделении Нахимовского училища состоялись торжественные мероприятия ко Дню знаний при участии главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Евменов обратился к будущим морякам с поздравлениями по случаю начала нового учебного года и пожелал им успехов в учёбе, а также достижений в творчестве и спорте.

Главнокомандующий ВМФ осмотрел объекты второй очереди строительства Нахимовского училища, которые были введены в эксплуатацию к 1 сентября. Для учащихся к новому учебному году возвели второй спальный корпус, рассчитанный на 320 человек, и столовую.