В сельских школах Свердловской области начинают работу 98 «Точек роста»
- © Администрация Тамбовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на областной Департамент информполитики.
С 2021 года деятельность центров в основном направлена на такие предметы, как физика, химия, биология и технология.
По словам министра образования региона Юрия Биктуганова, теперь дети будут получать более качественные знания. Так, в школах — участницах программы созданы специальные кабинеты с необходимым оборудованием для изучения естественных и точных наук.
Кроме того, центры помогут детям освоить навыки проектной деятельности, творческие умения и другие полезные социальные навыки.
Как ранее сообщал телеканал «360», «Точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.