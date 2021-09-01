В сельских школах Свердловской области начинают работу 98 «Точек роста»

В сельских школах Свердловской области 1 сентября начинают работу 98 образовательных центров «Точка роста».

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на областной Департамент информполитики.

С 2021 года деятельность центров в основном направлена на такие предметы, как физика, химия, биология и технология.

По словам министра образования региона Юрия Биктуганова, теперь дети будут получать более качественные знания. Так, в школах — участницах программы созданы специальные кабинеты с необходимым оборудованием для изучения естественных и точных наук.

Кроме того, центры помогут детям освоить навыки проектной деятельности, творческие умения и другие полезные социальные навыки.

Как ранее сообщал телеканал «360», «Точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.