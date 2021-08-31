Расходы на социально-культурную сферу в Крыму выросли на 3,7 млрд рублей в 2021 году

Расходы на социально-культурную сферу в Крыму увеличились на 3,7 млрд рублей в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, заявила вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.

«С начала текущего года по состоянию на 30 августа Минфин Крыма профинансировал расходы на социально-культурную сферу в республике на сумму, превышающую 50,3 млрд рублей», — сказала Кивико.

Больше всего выросли расходы, связанные со сферой образования, — на 10,5%, до 17,8 млрд рублей. Расходы на здравоохранение выросли на 8,5% и составили 15,2 млрд рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о дополнительном финансировании соцсферы.