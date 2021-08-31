В Гильдии риелторов назвали лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров

Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что это Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

«Если говорить о столицах субъектов, то самое дешёвое жильё в Астрахани, Саратове, Республике Марий Эл, Йошкар-Оле. Это более дешёвые рынки. Цены на жильё там очень зависят от платёжеспособного спроса населения», — отметил эксперт.

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в беседе с URA.RU рассказал о выгодных факторах ипотеки.