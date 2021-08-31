Во Всероссийской полицейской ассоциации прокомментировали единовременную выплату военнослужащим

Президент Всероссийской полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов прокомментировал указ о единовременной выплате военнослужащим в размере 15 тыс. рублей.

«Внимание к людям в погонах от государства приветствуется. Для курсантов и рядового состава это значительная сумма. Для тех, кто прослужил долго, — это знак внимания и моральная поддержка. Для кого-то это серьёзная добавка к жалованию, а для кого-то — знак того, что государство помнит о нём, знает и хочет поддержать», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, это хороший жест. Жданов также выразил надежду, что это будет развиваться и в дальнейшем.

Согласно указу, выплата будет произведена в сентябре лицам, являющимся военными по состоянию на 31 августа 2021 года.

Она распространяется на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций и вузов, не заключивших контракт о прохождении службы.

Другим указом аналогичная сумма назначена гражданам, проходящим службу в прокуратуре, СК, органах внутренних дел и таможни, уголовно-исполнительной системе, Федеральной противопожарной службе, в войсках национальной гвардии, а также лицам начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.