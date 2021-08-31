Специалисты по недвижимости прокомментировали ситуацию с ценами на жильё

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Партнёр консалтинговой группы SRG Борис Терехов прокомментировал ситуацию со снижением цен на жильё.
Специалисты по недвижимости прокомментировали ситуацию с ценами на жильё
  • © Андрей Попов
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что рост цен был связан с низкой ключевой ставкой, льготной ипотекой, курсом рубля и повышенным спросом.

«Для Москвы и Санкт-Петербурга снизился лимит до 3 млн рублей, что отсекает часть спроса. Также дополнительным мотивом для многих является и то, что проценты по вкладам на банковские депозиты стали расти. Плюс часть покупателей вернулась на вторичный рынок, где темпы увеличения цен медленнее, чем на первичном рынке», — сказал эксперт.

По его словам, застройщики вынуждены идти на дисконт и снижать цены.

Со своей стороны, управляющий партнёр Savills в России Дмитрий Халин выразил мнение, что нынешнее снижение — это «небольшая коррекция» после того, как рынок этой весной «очень сильно разогнался по ценам».

Как прогнозирует эксперт, цены не опустятся до уровня, на котором были в начале года.

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в беседе с URA.RU рассказал о выгодных факторах ипотеки.

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