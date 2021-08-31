В Тюменской области ослабили часть ограничительных мер
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
С 31 августа снимается запрет для юрлиц и предпринимателей, организующих зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывающих услуги общепита, на работу в ночное время. С 00:00 до 06:00 такие услуги предоставлять можно.
Работа фуд-кортов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров на территории ТРЦ, ТЦ и торговых комплексов не разрешена до 15 сентября.
Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.