В Тюменской области ослабили часть ограничительных мер

В Тюменской области внесли изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», связанные со сферой общепита. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

С 31 августа снимается запрет для юрлиц и предпринимателей, организующих зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывающих услуги общепита, на работу в ночное время. С 00:00 до 06:00 такие услуги предоставлять можно.

Работа фуд-кортов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров на территории ТРЦ, ТЦ и торговых комплексов не разрешена до 15 сентября.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.