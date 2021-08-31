Около 60 тысяч человек посетили заповедники Крыма в 2021 году

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Начальник отдела экологического просвещения и познавательного туризма Объединённой дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Татьяна Жигалова рассказала, что количество посещений основных туристических маршрутов в заповедниках Крыма значительно увеличилось.
Около 60 тысяч человек посетили заповедники Крыма в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в беседе с агентством «Крыминформ».

«С начала года заповедники посетили 58,7 тыс. человек. Ялтинский горно-лесной заповедник (Боткинскую и Штангеевскую тропы, маршрут к Зубцам Ай-Петри, Таракташскую тропу) только с мая по август посетили 27,4 тыс. человек. А в прошлом году — 19,6 тыс. человек. Казантипский заповедник принял почти 8,7 тыс. человек, а в 2020 году — чуть более 5 тыс. Опукский заповедник — 22,6 тыс. человек в этом году, а в 2020-м — 14,8 тыс. человек», — уточнила Жигалова.

Как ранее сообщал телеканал «360», подмосковную Истру посетили более 320 тыс. туристов с начала 2021 года.

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