СМИ сообщили подробности ЧП с украинскими альпинистами в Северной Осетии

Трое туристов с Украины оказались под лавиной на горе Казбек в Северной Осетии. Как сообщается, в результате произошедшего лишь одна девушка пострадала — у неё перелом ноги.

Для эвакуации альпинистов будет привлечён вертолёт Грузии — со стороны этой страны туристы поднимались на гору, передаёт Life.ru.

Отмечается, что информация о происшествии поступила дежурному в 08:50 по местному времени от очевидца, который смог вытащить из-под снега женщину с переломом ноги.

Свидетель событий оказался одиночным туристом.

Ранее стало известно, что три гражданина Украины пострадали при сходе лавины в горах Северной Осетии.

Как, в свою очередь, сообщал портал «Юга.ру», в Сочи провели спасательную операцию по эвакуации двух подростков с горы.