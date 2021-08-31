СМИ сообщили подробности ЧП с украинскими альпинистами в Северной Осетии
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Для эвакуации альпинистов будет привлечён вертолёт Грузии — со стороны этой страны туристы поднимались на гору, передаёт Life.ru.
Отмечается, что информация о происшествии поступила дежурному в 08:50 по местному времени от очевидца, который смог вытащить из-под снега женщину с переломом ноги.
Свидетель событий оказался одиночным туристом.
Ранее стало известно, что три гражданина Украины пострадали при сходе лавины в горах Северной Осетии.
Как, в свою очередь, сообщал портал «Юга.ру», в Сочи провели спасательную операцию по эвакуации двух подростков с горы.