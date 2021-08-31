Фальков рассказал о существующем давлении на самые популярные вузы России

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомментировал мнение, что студенты со всей России в большинстве своём стремятся попасть в один из десяти лучших вузов страны, что оказывает определённое давление на образовательные учреждения.
Фальков рассказал о существующем давлении на самые популярные вузы России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с телеканалом НТВ.

«В результате давление на эти десять ведущих вузов просто уже запредельное. Мы работу сейчас организуем, чтобы таких вузов, куда хотели бы поступить абитуриенты, было как можно больше», — отметил Фальков.

В то же время он уточнил, что, например, многие страны постсоветского пространства формируют запрос на то, чтобы на их территории открывались новые филиалы престижных российских вузов.

Газета «Взгляд» ранее сообщила, что в Москве в сентябре состоится второй федеральный просветительский марафон «Новое Знание», организованный российским обществом «Знание».

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