Фальков рассказал о существующем давлении на самые популярные вузы России
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с телеканалом НТВ.
«В результате давление на эти десять ведущих вузов просто уже запредельное. Мы работу сейчас организуем, чтобы таких вузов, куда хотели бы поступить абитуриенты, было как можно больше», — отметил Фальков.
В то же время он уточнил, что, например, многие страны постсоветского пространства формируют запрос на то, чтобы на их территории открывались новые филиалы престижных российских вузов.
Газета «Взгляд» ранее сообщила, что в Москве в сентябре состоится второй федеральный просветительский марафон «Новое Знание», организованный российским обществом «Знание».