В Москве пройдёт пятый сезон проекта «Открой#Моспром»
- © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Откроет программу нового сезона актёр Марк Богатырёв, который посетит одну из пяти производственных площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва» в День знаний, 1 сентября.
Ещё один актёр, Алексей Чадов, проведёт онлайн-экскурсию по цехам московской компании «С.П. Гелпик». На этом предприятии производят и модернизируют современные рентген- и МРТ-аппараты.
Как ранее сообщала НСН, в апреле российские артисты провели онлайн-экскурсии в рамках предыдущего сезона проекта «Открой#Моспром».