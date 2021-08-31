В Москве пройдёт пятый сезон проекта «Открой#Моспром»

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В Москве пройдут онлайн-экскурсии пятого сезона проекта «Открой#Моспром».
В Москве пройдёт пятый сезон проекта «Открой#Моспром»
  • © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Откроет программу нового сезона актёр Марк Богатырёв, который посетит одну из пяти производственных площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва» в День знаний, 1 сентября.

Ещё один актёр, Алексей Чадов, проведёт онлайн-экскурсию по цехам московской компании «С.П. Гелпик». На этом предприятии производят и модернизируют современные рентген- и МРТ-аппараты.

Как ранее сообщала НСН, в апреле российские артисты провели онлайн-экскурсии в рамках предыдущего сезона проекта «Открой#Моспром».

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