В Москве пройдёт пятый сезон проекта «Открой#Моспром»

В Москве пройдут онлайн-экскурсии пятого сезона проекта «Открой#Моспром».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Откроет программу нового сезона актёр Марк Богатырёв, который посетит одну из пяти производственных площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва» в День знаний, 1 сентября.

Ещё один актёр, Алексей Чадов, проведёт онлайн-экскурсию по цехам московской компании «С.П. Гелпик». На этом предприятии производят и модернизируют современные рентген- и МРТ-аппараты.

Как ранее сообщала НСН, в апреле российские артисты провели онлайн-экскурсии в рамках предыдущего сезона проекта «Открой#Моспром».