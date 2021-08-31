В Оренбургской области появится 112 центров «Точка роста»
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.
Деятельность центров будет направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения таким предметам, как физика, химия, биология, а также проектной работы.
Центры «Точка роста» призваны осуществлять не только образовательную деятельность, но и выполнять особую социальную роль в своих населённых пунктах.
Как ранее сообщал телеканал «360», «точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.