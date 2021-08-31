В Оренбургской области появится 112 центров «Точка роста»

В Оренбургской области в новом учебном году появится 112 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Деятельность центров будет направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения таким предметам, как физика, химия, биология, а также проектной работы.

Центры «Точка роста» призваны осуществлять не только образовательную деятельность, но и выполнять особую социальную роль в своих населённых пунктах.

Как ранее сообщал телеканал «360», «точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.