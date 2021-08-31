В Туве стартовали российско-казахстанские учения

Совместные учения военнослужащих России и Казахстана стартовали в Туве, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«На полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва стартовало совместное ротное тактическое учение с военнослужащими России и Казахстана, которое пройдёт в период с 31 августа по 4 сентября», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, в ходе манёвров военные отработают вопросы перехода в состав коллективных сил быстрого реагирования, подготовку и ведение разведывательно-поисковых действий в отрыве от главных сил с применением беспилотников «Орлан-10» и вертолётов Ми-8АМТШ.

Кроме того, с применением бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун», а также самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК» им предстоит выполнить задачи по уничтожению условных бандгрупп, вторгшихся на территорию союзного государства.

Всего в учениях примут участие более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники.

В начале августа ФАН передавало, что подразделения морской пехоты Северного флота приняли участие в оборонительных учениях в Мурманской области.