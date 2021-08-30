Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Торжественная передача прошла 29 августа на Центральном мемориале в Майкопе в рамках закрытия VII Международного военно-технического форума «Армия-2021».

«Мы глубоко, бесконечно благодарны бойцам, освободившим нашу республику. Обязуемся бережно хранить это боевое знамя. В такие минуты вспоминаешь о подвиге наших дедов и прадедов, о той цене, которую пришлось им заплатить за свободное будущее», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он поблагодарил командование Южного военного округа за передачу знамени и отметил, что военная реликвия будет храниться в Национальном республиканском музее.

Ранее ФАН сообщало, что музейный комплекс «Самбекские высоты» получит 15 оригинальных боевых знамён воинских частей Красной армии, освобождавших Ростовскую область во время Великой Отечественной войны.