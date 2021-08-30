В Подмосковье проведут проверку заброшенных зданий
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьёв главам муниципалитетов на оперативном совещании с региональным правительством.
«Все здания, которые потенциально представляют угрозу, может быть, это недострои, посмотрите, пожалуйста, у себя на территории, если что-то настораживает жителей», — сказал он.
Проверки будут проведены совместно с сотрудниками управления внутренних дел.
Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.