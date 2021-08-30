В Подмосковье проведут проверку заброшенных зданий

В Московской области проведут проверку заброшенных зданий.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьёв главам муниципалитетов на оперативном совещании с региональным правительством.

«Все здания, которые потенциально представляют угрозу, может быть, это недострои, посмотрите, пожалуйста, у себя на территории, если что-то настораживает жителей», — сказал он.

Проверки будут проведены совместно с сотрудниками управления внутренних дел.

Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.