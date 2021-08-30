Музею «Сталинградская битва» передали 11 боевых знамён времён Великой Отечественной войны

Музею-заповеднику «Сталинградская битва» передали 11 боевых знамён воинских частей и соединений, участвовавших в Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Торжественная передача воинских штандартов состоялась в понедельник, 30 августа, на Мамаевом кургане. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Сегодня волнительный момент. В наш музей на постоянное хранение прибыли истинные военные реликвии — боевые знамёна дивизий и полков, прославивших себя в Сталинградскую битву. Музей-заповедник «Сталинградская битва» с гордостью принимает их», — заявил директор музея Алексей Дементьев.

По его словам, знамёна будут помещены в государственный музейный фонд. В дальнейшем их смогут увидеть посетители музея.

Ранее Nation News сообщало, что Краснодару передали боевое знамя времён Великой Отечественной войны.