Музею «Сталинградская битва» передали 11 боевых знамён времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Торжественная передача воинских штандартов состоялась в понедельник, 30 августа, на Мамаевом кургане. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Сегодня волнительный момент. В наш музей на постоянное хранение прибыли истинные военные реликвии — боевые знамёна дивизий и полков, прославивших себя в Сталинградскую битву. Музей-заповедник «Сталинградская битва» с гордостью принимает их», — заявил директор музея Алексей Дементьев.
По его словам, знамёна будут помещены в государственный музейный фонд. В дальнейшем их смогут увидеть посетители музея.
Ранее Nation News сообщало, что Краснодару передали боевое знамя времён Великой Отечественной войны.