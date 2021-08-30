Психолог Синютина рассказала о методах повышения самооценки

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Психолог Юлия Синютина рассказала о методах повышения самооценки.
Психолог Синютина рассказала о методах повышения самооценки
  • Pixabay

В беседе с «Вечерней Москвой» она заявила, что надо использовать технику «Четыре вопроса к себе». Её цель  — проанализировать психоэмоциональный фон и научиться поддерживать себя в трудных ситуациях.

«Поставьте в телефоне напоминания три-четыре раза в день. При включении оповещений задайте себе следующие вопросы: что я сейчас ощущаю, какие эмоции испытываю, какие у меня мысли? Когда вы почувствуете и запишете ответы, нужно спросить себя: что я могу сделать прямо сейчас, чтобы мне стало комфортнее и приятнее?» — пояснила Синютина.

По её словам, другая техника, называющаяся «Моё окружение», поможет понять, кто из близких проявляет агрессию, манипулирует, негативно влияет на самооценку. Эксперт советует составить список тех, с кем человек регулярно контактирует, и напротив каждого имени поставить «оценку качества общения» от одного до пяти.

Кроме того, считает Синютина, низкая самооценка зачастую связана с тем, что человек по какой-то причине вынужден осуществлять чужие цели и задачи. Чтобы справиться с ситуацией, можно воспользоваться техникой «Мои цели и мечты».

«Выпишите пять-десять основных целей. Подчеркните те, которые вам навязаны. Подумайте, как можно корректно отказаться от необходимости тратить на это своё время и силы. Ещё раз перечитайте список целей и мечтаний, реализовать которые вы очень хотите. Выберите самую важную цель», — советует психолог.

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