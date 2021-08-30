Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье посетили более 200 тысяч человек

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре посетили более 200 тыс. человек.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Это единственная ярмарка в стране такого масштаба, ставшая традиционной и так полюбившаяся и фермерам, и покупателям», — заявила вице-губернатор Наталья Виртуозова.

Она отметила, что по просьбе фермеров была организована вторая ярмарка — зимняя, и тоже в Истре.

Ранее «Радио 1» сообщало, что участниками гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре стали около 700 фермеров из 54 регионов России.