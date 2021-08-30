Автоэксперт Кадаков рассказал о мерах безопасности для детей в транспорте и на дороге

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков напомнил о мерах безопасности для детей в транспорте и на дороге.
Автоэксперт Кадаков рассказал о мерах безопасности для детей в транспорте и на дороге
  • © Александр Уткин
  • РИА Новости

«Для меня и большинства других автомобилистов не возникает вопроса, стоит ли пристёгивать ребёнка. Он может возникать лишь у самых недалёких людей, которые верят в мифы и слухи. Мол, был случай, когда все выжили», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, разница в креслах есть, но нужно понимать, что лучше недорогое автокресло, чем вообще никакого.

Также Кадаков отметил, что детям следует объяснять правила поведения на дороге в соответствии с их возрастом и уровнем развития.

«Помимо общих правил, традиционных для взрослых, родителям следует помнить, что необходимо объяснять вещи, о которых родители сами не всегда знают. Например, ребёнок маленький, во дворе его не всегда видно из-за стоящих авто. Это одна из самых больших опасностей во дворе, это нужно объяснять детям», — сказал он.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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