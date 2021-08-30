В ХМАО перед судом предстанет руководитель крупной финансовой пирамиды

Руководитель финансовой пирамиды в Нефтеюганске, похитивший у 49 человек более 30 млн рублей, предстанет перед судом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Следствие установило, что житель Мордовии создал кредитный потребительский кооператив граждан. Жертвам предлагали делать вклады с гарантией прибыли до 40% в год. Весь доход организации формировался за счёт новых участников пирамиды.

Самостоятельную инвестиционную деятельность кооператив не осуществлял.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане общее количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид составляет около 4 тыс. человек.