В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства рассказали о направлениях на бархатный сезон

Вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рассказал о направлениях на бархатный сезон.

«Балтика, Калининградская область, Санкт-Петербург вышли в лидеры. Сейчас, пока ещё не холодно, будут востребованы Алтай и Башкирия. Самыми лучшими в межсезонье, в бархатный сезон остаются Крым, Краснодарский край, Ростовская область», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в сентябре достаточно комфортно будет в Карелии. В Мурманской области холодно, но уже открыт сезон северного сияния.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал летний сезон 2021 года.