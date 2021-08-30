В Ростовской области захоронили останки 37 бойцов Красной армии

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Останки 37 безымянных солдат и офицеров Красной армии обнаружили поисковики во время экспедиции в Ростовской области. Их захоронили с воинскими почестями.
В Ростовской области захоронили останки 37 бойцов Красной армии
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Как передаёт НТВ, 37 красноармейцев, погибших в боях под Ростовом-на-Дону, торжественно захоронили на аллее Героев на Самбекских высотах.

Более 40 лет назад здесь установили монумент в память о тех, кто воевал в Великой Отечественной войне. В 2017 году здесь начали проводить траурные церемонии и хоронить останки воинов, найденных поисковиками.

Как ранее сообщало ФАН, в Пермском крае прошли церемонии перезахоронения останков пяти красноармейцев, найденных в апреле в Невельском районе Псковской области.

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