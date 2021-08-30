В Нижнем Новгороде проводят проверку после травмирования ребёнка в парке

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Прокуратура организовала проверку из-за травмирования ребёнка в нижегородском парке.
В Нижнем Новгороде проводят проверку после травмирования ребёнка в парке
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Во время катания с горки ребёнку оторвало ногтевую фалангу пальца. Девочку госпитализировали, однако спасти фалангу медикам не удалось.

Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ФАН, в объединённой дирекции Мосгорпарка рассказали о работе по обеспечению безопасности батутов.

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