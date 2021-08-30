В Нижнем Новгороде проводят проверку после травмирования ребёнка в парке
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Во время катания с горки ребёнку оторвало ногтевую фалангу пальца. Девочку госпитализировали, однако спасти фалангу медикам не удалось.
Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как ранее сообщало ФАН, в объединённой дирекции Мосгорпарка рассказали о работе по обеспечению безопасности батутов.