В Нижнем Новгороде проводят проверку после травмирования ребёнка в парке

Прокуратура организовала проверку из-за травмирования ребёнка в нижегородском парке.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Во время катания с горки ребёнку оторвало ногтевую фалангу пальца. Девочку госпитализировали, однако спасти фалангу медикам не удалось.

Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ФАН, в объединённой дирекции Мосгорпарка рассказали о работе по обеспечению безопасности батутов.