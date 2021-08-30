Аксёнов заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц в Крыму

В Крыму сложилась катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой — катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов», — цитирует Аксёнова его пресс-служба.

По его словам, он лично выезжал в Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию, чтобы оценить санитарное состояние территорий. Выяснилось, что часть контейнерных площадок переполнена, некоторые расположены в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток.

Губернатор сообщил, что директор государственного унитарного предприятия «Крымэкоресурсы», которое занимается вывозом твёрдых коммунальных отходов, Денис Попко освобождён с занимаемой должности, врио руководителя назначен Александр Шимко.

В начале августа «Новый Севастополь» писал, что с косы Беляус, которая расположена на западном побережье Крыма, вывезли 60 тонн мусора и установили урны.