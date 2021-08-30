В Подмосковье сообщили о новом стандарте мусорных баков

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании областного правительства заявил о намерении модернизировать мусорные баки в регионе.
В Подмосковье сообщили о новом стандарте мусорных баков
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Ещё один важный вопрос — это новые баки, которые мы ставим для отходов. Мы будем их модернизировать. Прошу обратить внимание на то, что баки, контейнерные площадки, которые во дворах, должны соответствовать всем необходимым стандартам», — сказал Андрей Воробьёв.

По его словам, это позволит содержать в чистоте придомовые территории, не создавая сложностей с утилизацией мусора.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что за полгода при сортировке мусора в российской столице было выделено и направлено на переработку 482 тыс. тонн вторсырья.

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