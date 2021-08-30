В Курганской области участницу ОПГ наркоторговцев приговорили к шести годам колонии

Участницу банды, которая производила и продавала наркотики в Курганской области, приговорили к шести годам лишения свободы.

Как сообщает URA.RU, эта информация была размещена на сайте областной прокуратуры 30 августа.

«Ей (осуждённой. — RT) назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. В связи с наличием на иждивении малолетнего ребёнка осуждённой предоставлена отсрочка отбывания назначенного наказания до достижения её ребёнком возраста четырнадцати лет», — говорится на сайте ведомства.

Женщина вместе с девятью соучастниками производила и распространяла в регионе наркотики с 2018 по 2019 год.

Как ранее сообщал сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию.