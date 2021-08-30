В Подмосковье откроют 11 новых детских садов к началу учебного года

В Московской области к началу учебного года откроют 11 новых детских садов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на заседании с региональным правительством.

«Также мы открываем детские сады. У нас прибавилось в этом году 18 тыс. ребят. Если школьников 43 тыс., то дошколят 18 тыс. Мы открываем 11 больших детских садов. Параллельно идёт большая программа по открытию «Палисадиков». Это быстрые решения, по которым я прошу глав работу дальше сопровождать», — передаёт слова губернатора телеканал «360».

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее обсудили строительство и ремонт образовательных учреждений.