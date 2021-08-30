В Подмосковье обсудили вопросы безопасности в День знаний и на выборах в Госдуму

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на оперативном совещании призвал уделить пристальное внимание вопросу безопасности в День знаний, а также во время выборов в Госдуму и Мособлдуму, которые состоятся с 17 по 19 сентября.
В Подмосковье обсудили вопросы безопасности в День знаний и на выборах в Госдуму
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Воробьёв поручил усилить безопасность и меры, которые помогут её обеспечить, передаёт телеканал «360».

«В День знаний наши дети пойдут в школы — около миллиона человек у нас в этом году. И дошколят очень много. Конечно, важен вопрос безопасности и всего, что её касается», — сказал Воробьёв.

Губернатор также обратил внимание, что в регионе насчитывается более 4 тыс. участков для голосования. Нужно быть готовыми ко всем мероприятиям, связанным с вопросом безопасности, подчеркнул он.

Особое внимание соблюдению правил безопасности и правопорядка уделят силовые структуры.

Ранее заслуженный учитель России, директор школы «Класс-центр» Сергей Казарновский в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с 1 сентября.

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