В Подмосковье обсудили вопросы безопасности в День знаний и на выборах в Госдуму
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- РИА Новости
Воробьёв поручил усилить безопасность и меры, которые помогут её обеспечить, передаёт телеканал «360».
«В День знаний наши дети пойдут в школы — около миллиона человек у нас в этом году. И дошколят очень много. Конечно, важен вопрос безопасности и всего, что её касается», — сказал Воробьёв.
Губернатор также обратил внимание, что в регионе насчитывается более 4 тыс. участков для голосования. Нужно быть готовыми ко всем мероприятиям, связанным с вопросом безопасности, подчеркнул он.
Особое внимание соблюдению правил безопасности и правопорядка уделят силовые структуры.
Ранее заслуженный учитель России, директор школы «Класс-центр» Сергей Казарновский в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с 1 сентября.