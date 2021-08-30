Объём мошеннических операций со счетами жителей Удмуртии превысил 15 млн рублей
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Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике.
«Преступления были совершены под предлогом защиты от незаконных транзакций, покупки и продажи товаров и услуг в сети интернет, получения дополнительного заработка путём инвестиций», — уточнили в ведомстве.
Также сообщается о возбуждении 12 уголовных дел по фактам краж средств со счетов утерянных или похищенных карт.
Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.