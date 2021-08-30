В Москве рассказали о ходе программы реновации

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что по столичной программе реновации в проектировании и строительстве находится 5,5 млн кв. м жилья.
В Москве рассказали о ходе программы реновации
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Об этом пишет НСН.

По словам Бочкарёва, к настоящему времени построено и введено в эксплуатацию 137 домов, продолжается строительство 159 домов на 2,6 млн кв. м, 144 новостройки на 2,9 млн кв. м находятся на стадии проектирования, под заселение было передано уже 109 новостроек.

«Всего с начала реализации программы организовано переселение 45,7 тыс. жителей из 303 старых домов, из них уже 36,7 тыс. участников реновации переехали в новые квартиры», — добавил он.

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