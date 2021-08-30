В Москве пройдёт технологический конкурс SaaS Factory

Продолжается приём заявок на технологический конкурс SaaS Factory, организатором которого является Московский инновационный кластер.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

Запланировано несколько направлений, каждое из них связано с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер.

Для авторов лучших проектов предусмотрено финансирование от партнёров конкурса. Подать заявку можно до 24 сентября.

«Для предпринимателей участие в конкурсе — возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, корпорации-партнёры могут найти подходящие под свои задачи инновационные разработки.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в проекте «Малый бизнес Москвы» поучаствовали свыше 27 тыс. предпринимателей.