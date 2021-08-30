Юрист дал рекомендации по замене старых счётчиков на новые в Москве

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников дал рекомендации по замене старых счётчиков на новые в Москве.

«Период с 1 июля 2020-го до 1 января 2022 года считается переходным. Это значит, что ресурсоснабжающая организация может заменить вам старый счётчик на новый в этот период, а может поставить прибор старого образца. При этом она будет действовать в рамках закона, даже если замена прибора произойдёт 31 декабря 2021 года», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, для объектов, уже введённых в эксплуатацию, замена предусмотрена в случае выхода прибора из строя или окончания срока поверки, то есть нельзя обратиться в организацию с просьбой заменить счётчик по собственному желанию — нужны основания.

Кроме того, Гусятников отметил, что если к жильцам придут люди, которые могут представиться сотрудниками «Энергосбыта» или какой-то другой компании и будут требовать замены счётчика, угрожая штрафами, то можно смело закрывать перед ними дверь.

«Если вы сомневаетесь, то можете позвонить в вашу УК или электросбытовую организацию, чтобы уточнить, проводятся ли по вашему адресу в данный момент работы по замене счётчиков», — заключил юрист.

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