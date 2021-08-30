Юристы прокомментировали ситуацию с умными счётчиками в Москве

Генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина прокомментировала ситуацию с умными счётчиками в Москве.

«Умные счётчики в новостройках установят сразу. В старых жилых домах замена будет производиться по мере выхода из строя действующих приборов. Если жильцы откажутся от установки умных счётчиков, то расчёт энергии будет производиться по нормативам с учётом повышающего коэффициента», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, замена в старых домах будет проводиться в соответствии с установленным графиком. По заявлению собственника квартиры замена возможна при поломке счётчика и выходе его из строя.

Со своей стороны, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко отметил, что нет положений закона, требующих от жильцов переустановки счётчиков на умные устройства за свой счёт.

«Что касается новых счётчиков потребления воды, то устанавливаться они будут в плановом порядке с 1 января 2022 года», — уточнил он.

Ранее кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News рассказал о схемах мошенничества при оплате ЖКУ.