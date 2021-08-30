Под Рязанью проходит третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок»

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На территории учебного центра «Сельцы» РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок».
Под Рязанью проходит третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Международный конкурс «Тактический стрелок» — это комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний среди военнослужащих. Он проводится в четыре этапа, передаёт телеканал «Звезда».

В частности, работа участников третьего этапа оценивается на основании временных показателей, точности стрельбы и соблюдения требований безопасности.

Для выполнения огневых задач участники используют вооружение российского и иностранного производства: автоматы калибром не менее 5,45 мм и пистолеты — не менее 9 мм.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

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