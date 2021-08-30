Дизайнер Кузина назвала подходящие цвета для оформления домашнего интерьера

Дизайнер Екатерина Кузина рассказала, как правильно подобрать цветовую гамму для оформления домашнего интерьера.

Как объяснила специалист в беседе с ФАН, одни оттенки наполняют помещение энергией, другие вызывают раздражение, третьи действуют успокаивающе.

Например, красный цвет приносит ощущение благополучия, респектабельности и успеха, синий успокаивает, подавляет агрессивные эмоции, жёлтый активизирует мозговую активность, а зелёный помогает избавиться от тревожности.

Самое главное в оформлении интерьера — не гнаться за модными цветами, а создавать пространство, комфортное для восприятия, подчеркнула Кузина.

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