На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса стелы Гагарина

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Прокуратура Сахалинской области возбудила уголовное дело после сноса стелы с барельефом первого космонавта Юрия Гагарина в Невельске.
На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса стелы Гагарина
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 243 УК России — «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включённых в единый госреестр объектов культурного наследия народов России».

«В настоящее время стела находится на хранении на территории администрации Невельского городского округа. По результатам осмотра администрацией принято решение о её реставрации, осуществляется подбор подрядчиков для выполнения данных работ», — говорится в публикации.

Прокурор внёс представление мэру Невельского городского округа, организована служебная проверка.

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