На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса стелы Гагарина

Прокуратура Сахалинской области возбудила уголовное дело после сноса стелы с барельефом первого космонавта Юрия Гагарина в Невельске.

Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 243 УК России — «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включённых в единый госреестр объектов культурного наследия народов России».

«В настоящее время стела находится на хранении на территории администрации Невельского городского округа. По результатам осмотра администрацией принято решение о её реставрации, осуществляется подбор подрядчиков для выполнения данных работ», — говорится в публикации.

Прокурор внёс представление мэру Невельского городского округа, организована служебная проверка.