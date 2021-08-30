Стали известны первые специальности для обучения в Московской технической школе
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, обучение начнётся в конце сентября и продлится от трёх до шести месяцев.
«В Московской технической школе будет несколько направлений переподготовки специалистов: от беспилотного транспорта до аддитивных технологий. Уже открыт набор на образовательные программы по пилотному направлению «Технологии связи», — сказал он.
По его словам, в течение трёх лет планируется обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения.
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