Стали известны первые специальности для обучения в Московской технической школе

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Первыми специальностями для обучения по направлению «Технологии связи» в Московской технической школе стали «системы беспроводной связи 5G», «цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV» и «квантовые коммуникации».
Стали известны первые специальности для обучения в Московской технической школе
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, обучение начнётся в конце сентября и продлится от трёх до шести месяцев.

«В Московской технической школе будет несколько направлений переподготовки специалистов: от беспилотного транспорта до аддитивных технологий. Уже открыт набор на образовательные программы по пилотному направлению «Технологии связи», — сказал он.

По его словам, в течение трёх лет планируется обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в комментарии Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

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