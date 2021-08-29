Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Великом Новгороде

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Пожарные потушили возгорание в квартире в многоэтажном доме в Великом Новгороде, один человек погиб, восемь были эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Великом Новгороде
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«28 августа в 23:47 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Черняховского в Великом Новгороде», — заявили там.

На момент прибытия пожарных подразделений горела квартира на четвёртом этаже дома. Пожарные спасли женщину 1935 года рождения. На месте происшествия нашли погибшего мужчину 1935 года рождения.

Ранее в ночь на 27 августа в одном из пятиэтажных домов в центре Екатеринбурга произошёл пожар.

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