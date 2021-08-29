Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра.

«Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к сплочённому шахтёрскому братству и, конечно, тем значимым вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального, энергетического потенциала страны, в социально-экономическое развитие российских регионов», — говорится в поздравлении главы государства.

Он также отметил искреннее уважение к людям, работающим в угольной промышленности, к «их нелёгкому, самоотверженному труду».

«Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка», — сказал президент.

6 июле Владимир Путин возложил цветы к монументу скульптора Эрнста Неизвестного «Память шахтёрам Кузбасса» в Кемерове.