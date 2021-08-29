Директор IT-компании Мясоедов назвал способы узнать, кто звонит с неизвестного номера

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству «Прайм», как узнать, кто звонит с неизвестного телефонного номера.

«Необходимо скачать специальное приложение, разработанное вашим банком, оператором связи или другими организациями», — заявил Мясоедов, отметив, что после этого станет видно, является ли звонящий мошенником или нет.

По мнению эксперта, при отсутствии понимания намерений абонента лучше положить трубку, а потом проверить номер звонившего через поисковики.

«Существуют звонки, скрытые антиопределителем, когда абонент видит на экране сообщение: «Неизвестный номер», — сообщил Мясоедов.

Он отметил, что это просто услуга и на самом деле абонент всегда известен оператору, его данные можно узнать, заказав выписку.

Ранее программист Сергей Вакулин в беседе с «360» рассказал о недостатках идеи о наказании за подмену телефонных номеров.