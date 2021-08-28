Шойгу: Россия хотела бы сразиться на армейских играх с военными США и ЕС
«Знаете, нам бы тоже было интересно. Я про шансы не буду говорить, хотелось бы, конечно, посмотреть и на их технику», — сказал Шойгу.
По его словам, ситуация была близка к этому в 2014 году.
«Еще до разных событий, до крымского референдума мы говорили с Германией, Великобританией, Италией. С Италией обсуждали вопрос, а можно ли, чтобы колёсные танки участвовали в танковом биатлоне», — сообщил министр.
Также Шойгу рассказал о росте боеспособности российской армии.