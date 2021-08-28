В Петербурге раскрыли дело об убийстве девушки, совершённом в 2005 году

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В Санкт-Петербурге раскрыли дело об убийстве 22-летней девушки, которое было совершено в 2005 году.
В Петербурге раскрыли дело об убийстве девушки, совершённом в 2005 году
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, 18 декабря 2020 года по горячим следам был задержан 49-летний мужчина. Он подозревался в разбойном нападении на 74-летнего пенсионера. После проведения дактилоскопической экспертизы выяснилось, что его отпечатки пальцев совпадают со следами на пачке сигарет, обнаруженной на месте убийства, совершённого в 2005 году.

Задержанный сознался в совершении преступления. По его показаниям, 22 ноября 2005 года у станции метро «Сенная площадь» он встретил студентку и предложил ей познакомиться, однако девушка ответила отказом. Тогда мужчина проследил за девушкой до парадного её дома, после чего напал. Девушка скончалась на месте.

Ранее НСН сообщала, что в Москве раскрыли совершённое в 2001 году убийство.

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