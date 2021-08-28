В Москве прокомментировали благоустройство территорий у станций БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал благоустройство территорий у станций Большой кольцевой линии метро.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В этом году проводим комплексное благоустройство возле 11 станций БКЛ и «Бутырской» на салатовой линии. Создаём комфортные пешеходные маршруты и уютные скверы, устанавливаем фонари, прячем под землю провода», — заявил Собянин на своей странице в сети «ВКонтакте».

По его словам, у «Петровского парка» сделана площадка для проведения городских мероприятий и отдыха, обновлены лестничные ступени и благоустроена Московская аллея.

У «Народного Ополчения» отремонтировали дороги, провели навигацию, установили остановки транспорта с Wi-Fi и зарядками.

Также идут работы по благоустройству станций «Аминьевская», «Сокольники», «Воронцовская» и др.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.