В Ростуризме рассказали о частных инвестициях в развитие туризма в Анапе

По оценкам Ростуризма и администрации Краснодарского края, в туристическую инфраструктуру Анапы до 2025 года будет вложено порядка 45 млрд рублей частных средств.

Об этом, как сообщается на сайте ведомства, заявили руководитель Ростуризма Зарина Догузова и мэр Анапы Василий Швец на встрече с инвестиционным сообществом города-курорта.

«Это позволит в ближайшие три — пять лет вывести Анапу на совершенно новый уровень и создать здесь современный комфортный круглогодичный семейный курорт», — говорится в сообщении.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал летний сезон 2021 года.